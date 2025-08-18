Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 31,71 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 31,71 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.076.116 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,79 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 13,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 56,44 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,77 EUR an.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

