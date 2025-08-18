Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 31,48 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 31,48 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,50 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.720.071 Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,79 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 13,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 28,77 EUR angegeben.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

