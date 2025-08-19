DAX24.333 -0,4%ESt505.481 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,46 +0,8%Gold3.326 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Mittag ab

20.08.25 12:07 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Mittag ab

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 31,28 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 31,28 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,07 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,34 EUR. Zuletzt wechselten 1.686.979 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,79 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 55,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
