So bewegt sich Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Nachmittag an Boden

22.08.25 16:09 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 31,67 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,67 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,81 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,53 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.656.817 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,81 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 129,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,77 EUR an.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
