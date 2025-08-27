DAX24.147 +0,4%ESt505.428 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.397 ±-0,0%
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Vormittag ins Plus

28.08.25 09:25 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 30,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,37 EUR 0,24 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,54 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 282.531 Stück.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,09 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 5,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,81 EUR am 12.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 54,65 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,73 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,23 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images

