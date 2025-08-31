DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Beliebte Suche
Heute im Fokus
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm
Profil
Deutsche Telekom im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagmittag

01.09.25 12:05 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,37 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,22 EUR -0,17 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 31,37 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,40 EUR. Mit einem Wert von 31,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 381.034 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 14,47 Prozent wieder erreichen. Am 31.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,61 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,36 Prozent.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2025

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient

Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
