Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,46 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,47 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.242.243 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 12,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,61 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 22,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

