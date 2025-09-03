Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Freitagmittag ab

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 31,70 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 31,70 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,54 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 588.086 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 25,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,18 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingebracht

Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2025

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient