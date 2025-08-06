Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 29,89 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 29,89 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,41 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.232.358 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,14 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 23,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Mit Abgaben von 20,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,73 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 29,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2025 aus.

