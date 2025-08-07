DAX24.158 -0,1%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.389 -0,2%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktienkurs im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag verlustreich

08.08.25 12:05 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag verlustreich

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 29,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,51 EUR -0,39 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 29,44 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,42 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,97 EUR. Bisher wurden heute 2.128.332 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 24,11 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 18,10 Prozent Luft nach unten.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,01 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an

Deutsche Telekom-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Deutsche Telekom-Aktie

Investment-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
12:06Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
07.08.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
