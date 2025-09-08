Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 30,75 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 30,75 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 30,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 30,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 252.057 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 14,37 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 25,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 28,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

