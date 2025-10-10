Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Nachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 29,74 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 29,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 29,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,78 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.494.785 Aktien.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 17,18 Prozent niedriger. Bei 26,84 EUR fiel das Papier am 11.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 9,75 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Deutsche Bank hebt Ziel an

Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben