Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen in Grün -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten!
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Montagvormittag stärker

11.08.25 09:24 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 29,83 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,95 EUR 0,33 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 29,83 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,85 EUR. Mit einem Wert von 29,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 233.598 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 16,93 Prozent niedriger. Am 10.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,71 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,01 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

