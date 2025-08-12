DAX24.221 +0,8%ESt505.390 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.714 +0,6%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1717 +0,4%Öl65,84 -0,4%Gold3.363 +0,5%
Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag ins Minus

13.08.25 16:09 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 30,19 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,25 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 30,19 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 30,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,39 EUR. Zuletzt wechselten 2.098.987 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 24,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,28 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
