Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 26,99 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 26,99 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.882.455 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 24,84 Prozent niedriger. Bei 26,00 EUR fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,67 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,97 EUR.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

