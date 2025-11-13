DAX24.049 -1,4%Est505.744 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.000 -1,7%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Highland Critical Minerals A4193E Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert
Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Kurs der Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Nachmittag ab

13.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 26,99 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,25 EUR -0,18 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 26,99 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.882.455 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 24,84 Prozent niedriger. Bei 26,00 EUR fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,67 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,97 EUR.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
16:46Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12:01Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
11:51Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
10:16Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16:46Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12:01Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
11:51Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
10:16Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen