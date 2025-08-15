DAX24.309 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,95 -0,3%Gold3.348 +0,4%
Deutsche Telekom im Blick

Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Vormittag ins Minus

18.08.25 09:25 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 30,78 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,85 EUR 0,09 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 30,78 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,77 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.015 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,67 Prozent. Bei einem Wert von 24,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,97 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,11 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

