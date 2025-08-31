DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Aktienkurs aktuell

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Einbußen

01.09.25 12:05 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 8,83 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,79 EUR -0,13 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 8,83 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 8,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.214 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,49 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 142,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,632 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

So stuften die Analysten die DEUTZ-Aktie im vergangenen Monat ein

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
