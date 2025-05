DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Freitagmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,83 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,83 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 6,97 EUR. Bei 6,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 335.109 DEUTZ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 46,71 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 20.03.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 507,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,625 EUR fest.

