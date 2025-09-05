DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Montagvormittag an Boden
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 9,75 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 9,75 EUR. Bei 9,77 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.830 DEUTZ-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 9,86 EUR erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,18 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 167,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,162 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 11,10 EUR.
DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,587 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
