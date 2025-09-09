DAX23.753 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1704 -0,1%Öl66,91 +0,6%Gold3.656 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Oracle 871460 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Blick auf DEUTZ-Kurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochmittag schwächer

10.09.25 12:05 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 9,24 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,28 EUR -0,11 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 9,24 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,15 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 549.666 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 7,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 153,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,162 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,10 EUR für die DEUTZ-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,587 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet

Deutz: Kapitalerhöhung zur Übernahme-Finanzierung

Deutz: Auch nach Kursrally weiter interessant

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen