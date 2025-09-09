DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochmittag schwächer

Blick auf DEUTZ-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 9,24 EUR abwärts.

Die DEUTZ-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 9,24 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,15 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 549.666 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 7,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 153,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,162 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,10 EUR für die DEUTZ-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,587 EUR je DEUTZ-Aktie.

