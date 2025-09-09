DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 9,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 9,33 EUR. In der Spitze büßte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,25 EUR ein. Bei 9,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.118 DEUTZ-Aktien.

Am 08.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR an. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 6,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,97 Prozent.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,162 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 11,10 EUR angegeben.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 518,10 Mio. EUR im Vergleich zu 420,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,587 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

