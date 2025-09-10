DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 9,67 EUR zu.

Die DEUTZ-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 9,67 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,71 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,36 EUR. Zuletzt wechselten 620.866 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,84 Prozent. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 165,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,167 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,577 EUR im Jahr 2025 aus.

