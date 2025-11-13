DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,94 EUR ab.
Das Papier von DEUTZ befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 7,94 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 7,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,94 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68.523 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 25,33 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 106,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,161 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,90 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.11.2025 vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 493,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 430,40 Mio. EUR eingefahren.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,534 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
