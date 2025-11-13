DAX24.049 -1,4%Est505.744 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.000 -1,7%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Aktienentwicklung

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Abschlägen

13.11.25 16:08 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 7,94 EUR.

Die DEUTZ-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 7,94 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,87 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.526 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 20,21 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 106,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,161 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.11.2025. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 493,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430,40 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,534 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
