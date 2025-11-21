DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 7,57 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 7,57 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,52 EUR aus. Mit einem Wert von 7,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 180.185 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Gewinne von 31,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2024 bei 3,87 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 95,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,163 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

Am 06.11.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent auf 493,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,521 EUR je Aktie.

