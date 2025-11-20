DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Nachmittag
Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 7,78 EUR.
Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 7,78 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 7,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 266.961 DEUTZ-Aktien.
Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2024 bei 3,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 50,23 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,163 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie aus.
DEUTZ ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 493,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,528 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu DEUTZ AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
