DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,87 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 7,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.552 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 20,92 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,87 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2024). Mit einem Kursverlust von 50,77 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,163 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 06.11.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 493,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,528 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

