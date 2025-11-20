DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,76 EUR zu.

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 7,76 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,93 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,91 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.809 Stück gehandelt.

Am 08.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 22,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,87 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 50,07 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,163 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.11.2025. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 493,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430,40 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,528 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

