DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 7,60 EUR abwärts.

Die DEUTZ-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 7,60 EUR abwärts. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,52 EUR ab. Bei 7,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 280.889 Stück.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 30,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2024 auf bis zu 3,87 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,05 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,163 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,60 EUR für die DEUTZ-Aktie.

Am 06.11.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 493,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 430,40 Mio. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,521 EUR je DEUTZ-Aktie.

