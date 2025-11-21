DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DEUTZ
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 7,68 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 7,68 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 7,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.950 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 22,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,87 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,58 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,163 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,60 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.11.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 493,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,521 EUR je DEUTZ-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
DEUTZ-Aktie fester: Berenberg startet Beobachtung des Titels mit "Buy"
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: DEUTZ AG
Nachrichten zu DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2020
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.2019
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.2017
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen