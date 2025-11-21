DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DEUTZ

So entwickelt sich DEUTZ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 7,68 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 7,68 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 7,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.950 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 22,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,87 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,58 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,163 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.11.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 493,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,521 EUR je DEUTZ-Aktie.

