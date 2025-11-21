DAX23.076 -0,9%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,66 -0,8%Gold4.043 -0,8%
So entwickelt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DEUTZ

21.11.25 09:22 Uhr
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DEUTZ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 7,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,73 EUR -0,10 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 7,68 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 7,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.950 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 22,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,87 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,58 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,163 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.11.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 493,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,521 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie fester: Berenberg startet Beobachtung des Titels mit "Buy"

Deutz: Am Rand des Abgrunds

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
19.11.2025DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
19.11.2025DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

