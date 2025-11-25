DAX23.241 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl62,96 -0,7%Gold4.124 -0,3%
Kursentwicklung im Fokus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

25.11.25 09:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 7,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,59 EUR -0,02 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 7,63 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 7,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,66 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.210 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 30,43 Prozent Luft nach oben. Am 23.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 49,22 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,163 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

DEUTZ ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 493,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,521 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Verschnaufpause könnte bald enden

DEUTZ-Aktie fester: Berenberg startet Beobachtung des Titels mit "Buy"

Deutz: Am Rand des Abgrunds

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
19.11.2025DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
19.11.2025DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

