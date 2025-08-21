DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ

Kursverlauf

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 9,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 9,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 8,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293.251 DEUTZ-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,32 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,56 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR aus. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 11,10 EUR.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 518,10 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,632 EUR in den Büchern stehen haben wird.

