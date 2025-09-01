DAX23.781 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,01 -0,6%Gold3.546 -0,4%
Blick auf Aktienkurs

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag ins Plus

04.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 38,89 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 38,89 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,96 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 148.493 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Mit Abgaben von 20,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,25 EUR.

Am 05.08.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,64 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19,83 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

