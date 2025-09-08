DAX23.685 -0,5%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1745 -0,1%Öl66,52 +0,4%Gold3.650 +0,4%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit negativen Vorzeichen

09.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 39,05 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,00 EUR -0,06 EUR -0,15%
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,05 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,12 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152.240 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 11,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 19,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
