Aktienkurs aktuell

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

12.08.25 16:09 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 41,29 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 41,29 EUR zu. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,40 EUR. Bei 40,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 560.668 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,22 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,02 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,94 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

