DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,56 EUR.
Werte in diesem Artikel
Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 41,56 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,53 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 41,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.210 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,51 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 44,94 EUR.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
