DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 41,64 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,64 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,57 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.663 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 25,65 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,25 EUR.
Am 05.08.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,64 Mrd. EUR eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,04 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
