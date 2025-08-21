DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag verlustreich
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 40,33 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 40,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,95 EUR. Bei 40,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 381.636 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 8,90 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,23 Prozent.
Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,25 EUR.
Am 05.08.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,04 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
