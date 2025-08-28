DAX23.939 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag mit Abschlägen

29.08.25 12:05 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 38,94 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,94 EUR abwärts. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,72 EUR ein. Bei 38,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 215.056 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 13,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 20,49 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,25 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,64 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,02 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Post

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
