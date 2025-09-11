DAX23.646 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.642 +0,2%
Diageo im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag mit Einbußen

12.09.25 09:28 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,4 Prozent auf 18,99 GBP ab.

Aktien
Diageo plc
22,00 EUR -0,20 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie notierte um 09:06 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 18,99 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,97 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,04 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 66.011 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 29,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 5,35 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,10 GBP angegeben.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
