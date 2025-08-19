DAX24.199 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,24 +0,3%Gold3.334 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
McDonald’s macht Fast Food wieder bezahlbar! Für mich klar der richtige Schritt! McDonald’s macht Fast Food wieder bezahlbar! Für mich klar der richtige Schritt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Notierung im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag verlustreich

21.08.25 12:06 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag verlustreich

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 21,09 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
24,50 EUR -0,10 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 21,09 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 21,01 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,24 GBP. Zuletzt wechselten via London 207.856 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 26,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Mit einem Kursverlust von 14,78 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,29 GBP an.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 29.01.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
30.07.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen