Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 21,09 GBP abwärts.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 26,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Mit einem Kursverlust von 14,78 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 26,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Mit einem Kursverlust von 14,78 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,29 GBP an.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 29.01.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

