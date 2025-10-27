Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Montagnachmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 17,86 GBP abwärts.

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 17,86 GBP. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,60 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,05 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.509.347 Diageo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,20 GBP) erklomm das Papier am 14.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 31,82 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,37 GBP ab. Abschläge von 2,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,97 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO