Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagmittag mit Einbußen
Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 17,60 GBP.
Um 11:48 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 17,60 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 17,60 GBP. Bei 18,05 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 729.785 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 26,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,37 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,31 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,97 GBP.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
