Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag mit KursVerlusten

27.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 17,98 GBP.

Die Diageo-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 17,98 GBP abwärts. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,97 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,05 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.907 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 45,67 Prozent wieder erreichen. Bei 17,37 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,41 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,97 GBP.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

