Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 17,98 GBP.
Die Diageo-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 17,98 GBP abwärts. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,97 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,05 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.907 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 45,67 Prozent wieder erreichen. Bei 17,37 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,41 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,97 GBP.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
