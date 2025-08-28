DAX23.948 -0,4%ESt505.364 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.484 -0,3%Nas21.492 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.439 +0,7%
Kursentwicklung

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Diageo am Freitagnachmittag zu

29.08.25 16:10 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Diageo am Freitagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 20,66 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
23,90 EUR -0,50 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Diageo konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 20,66 GBP. Bei 20,71 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 20,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 575.463 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2024 auf bis zu 26,77 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 29,57 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,97 GBP. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,29 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

