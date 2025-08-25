Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 117,44 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 117,44 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 117,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 117,49 USD. Bisher wurden heute 282.924 Walt Disney-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 6,16 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.
Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,947 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.
Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 05.11.2025 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.
Redaktion finanzen.net
