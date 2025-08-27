Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag schwächer

Walt Disney im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 117,50 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 117,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 117,32 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 99.448 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 6,10 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 31,83 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,947 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

