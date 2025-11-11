DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die DWS Group GmbH-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 53,40 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 15:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 53,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,60 EUR. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,00 EUR. Mit einem Wert von 53,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 16.968 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 6,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,71 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,05 EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

