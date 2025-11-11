DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagmittag im Aufwind
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 53,45 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie konnte um 11:38 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 53,45 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,60 EUR aus. Bei 53,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.452 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,99 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 50,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,05 EUR.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
