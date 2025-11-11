DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagvormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 53,15 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 53,15 EUR abwärts. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,30 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 898 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 6,59 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,40 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,88 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,05 EUR.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
